O przebudowę tego skrzyżowania wystąpili do prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka mieszkańcy Osiedla Krakowska-Południe oraz rada tego osiedla. Ich wnioski dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia zmian na skrzyżowaniu, które poprawią bezpieczeństwo, a także włączanie się do ruchu kierowcom, którzy wyjeżdżają z ul. Solarza na al. Witosa. Prezydent zdecydował o przygotowaniu dokumentacji projektowej inwestycji.

Przetarg jest już przygotowany. Wybrany w nim wykonawca będzie miał za zadanie uwzględnić w dokumentacji przebudowę łącznie ok. 560 m dróg. W przypadku al. Witosa chodzi o przebudowę odcinka o długości 300 m, ul. Solarza - ok. 60 m, ul. Rataja - ok. 100 m i Lewakowskiego - ok. 100 m. W ramach inwestycji na al. Witosa (przy skrzyżowaniu z ul. Solarza) mają zostać wybudowane pasy włączenia i wyłączenia, przebudowane będą wloty ul. Lewakowskiego i ul. Rataja w ul. Solarza. Ponadto zaprojektowana ma być także budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych.