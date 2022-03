Rozbudowa ulicy Warszawskiej jest jedną z największych inwestycji drogowych, które rozpoczną się w tym roku w Rzeszowie. – Dzięki niej ul. Warszawska na całej długości będzie miała po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Przetarg na wybór wykonawcy prac został już ogłoszony. Do zadań firmy, która zostanie wybrana, będą należały oprócz poszerzenia drogi: rozbudowa skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską, rozbudowa odcinków ulic: Myśliwskiej, Łowieckiej i Bażantowej. Częścią tego zadania będą m.in.: budowa chodnika (szerokość do 2 m), ścieżki pieszo-rowerowej (szerokość 3 m), przebudowa zatok autobusowych, oświetlenia drogowego. W ramach tej inwestycji zostanie także wybudowana kanalizacja deszczowa.