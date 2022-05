Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od środy (4 maja) w związku ze zmianą organizacji ruchu w rejonie dworca PKP reorganizacji ulegają trasy przejazdu i godziny odjazdów linii kursujących ul. Grottgera i pl. Kilińskiego według poniższego wykazu:

Dla linii nr 18 i 19 zmianie ulegają rozkłady jazdy, które są ściśle powiązane z rozkładami jazdy linii 0A i 0B. Nie ulega natomiast zmianie trasa przejazdu tych linii. Możliwość przesiadki pomiędzy liniami nocnymi będzie możliwa na przystankach „Plac Wolności 01/04".

Inwestycje w mieście. Utrudnienia dla kierowców

Zmiany w rozkładach jazdy to efekt rozpoczęcia budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Plac przed budynkiem dworca PKP został zamknięty już 29 kwietnia. 4 maja zostanie zamknięty odcinek ulic Grottgera i Asnyka.

Kierowcy poruszający ul. Asnyka w kierunku dworca będą mogli dojechać tylko do skrzyżowania z ul. św. Mikołaja, która czasowo będzie ulicą jednokierunkową. Jadąc ul. Fredry w kierunku dworca, kierowcy dojadą jedynie do skrzyżowania z ul. Żeromskiego.

Wykonanie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego wyniesie blisko 74 mln zł. Budowa RCK potrwa do drugiej połowy przyszłego roku. Realizacja inwestycji składa się na trzy zadania. Pierwsze z nich to przebudowa pl. Dworcowego i budowa pod nim parkingu podziemnego dla ponad 100 samochodów oraz miejsc postojowych dla taksówek i rowerów. Druga część to przebudowa układu drogowego w rejonie głównego dworca kolejowego oraz znajdującego się przed nim placu. Obejmie ona ul. Grottgera na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do ul. Bardowskiego. Trzecia część to przebudowa budynku dworca.