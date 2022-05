Hasło przewodnie 12. edycji MASKARADY to gośćINNOŚĆ, gdzie INNOŚĆ rozumiana jest jako odmienność, różnorodność, a gościnność jako szacunek i ciekawość drugiego człowieka. - Przyjrzymy się emocjom, jakie budzi w nas nieznane. Zastanowimy się, czy tolerancja jest pojęciem pozytywnym, pejoratywnym czy neutralnym oraz czym różni się od szacunku. Chcemy rozmawiać o tym, jak pokonywać bariery, które nas dzielą - zapowiadają organizatorzy z Teatru Maska.

REPERTUAR

godz. 12 – Jak poskromić Bazyliszka? – warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat, prowadzenie Natalia Koza – edukatorka Teatru Maska (Teatr Maska, scena Kacperek).

Motywem przewodnim warsztatu będą słowa Woody’ego Allena: „Piękno tkwi w oku patrzącego", które są wezwaniem do wyjścia poza granice swojego ego i dostrzeżenia drugiego człowieka. Pragniemy zwrócić uwagę uczestników warsztatu na ogromne znaczenie poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz każdego rodzaju odmienności: rasowej, płciowej, wyznaniowej, itp., a także zwrócić ich uwagę na potrzebę akceptacji i dążenie do równości w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, czy też innych często wykluczanych społecznie ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, zarobki, wygląd itp.

REKLAMA

godz. 15 – Parada Dziwolągów pod hasłem „Wszyscy jesteśmy dziwni" - start sprzed Teatru Maska, przemarsz przez centrum miasta

godz. 16.30 – „Księżycowe opowieści" (musical dla widzów 8+), reż. Tomasz Kaczorowski - Teatr Maska – PREMIERA.

Nastoletnia wampirka, Mina ze swoją kilkusetletnią babcią Baronową po raz kolejny muszą uciekać z miejsca, które zdążyło stać się ich domem. Szukają nowego schronienia, gdzie ludzie nie będą zagrażać ich egzystencji i na nie polować. Ciągle się ukrywają. Wszędzie czują się obce i inne. Trafiają do pełnej legend Transylwanii, gdzie na przekór swoim obawom, przeżyją przygodę życia, uratują las, schronienie dla wszystkich szukających spokoju i wyciszenia. Poznają prawdziwych przyjaciół, którzy pomogą oswoić im najgorsze potwory z księżycowych opowieści... "Księżycowe opowieści" to musical o strachu i przyjaźni na przekór społecznym oczekiwaniom.

15 maja (niedziela)

godz. 12 – „Ja, Bałwan" (spektakl dla widzów 6+, 70 min), reż. Artur Romański - Teatr Animacji, Poznań (Teatr Maska, duża scena).

REKLAMA

Zastanawialiście się kiedyś, jak przeżyć całe życie w jedną noc? Jak upchnąć wszystkie zachwyty, odkrycia i piękno tego świata w paru godzinach? Czy to w ogóle jest możliwe? Jak dogadać się z kimś, z kim różnimy się jak ogień z wodą? Czy kogoś tak odmiennego da się polubić? Czy zaskakująca i trudna przyjaźń pozwoli pokazać, jak cieszyć się życiem, radzić sobie z przemijaniem, a także... jak uniknąć nieuniknionego? Przedstawienie uhonorowane głównymi nagrodami na XXX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu.

godz. 14-19 – ŻYWA BIBLIOTEKA - wydarzenie towarzyszące realizowane we współpracy z Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim im. S. Barańczaka w Rzeszowie (Uniwersytet Rzeszowski, budynek A0, ul. Pigonia 1). Wstęp wolny.

ŻYWA BIBLIOTEKA to ogólnopolski projekt promujący ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka. Pomysł jest banalnie prosty, a jednak banalny wcale nie jest, bo choć ŻYWA BIBLIOTEKA działa jak prawdziwa biblioteka, książkami są w niej… ludzie. Tacy jak ty, ja, on… Osoby pozornie zwyczajne, a jednak na różne sposoby wyróżniające się spośród innych swoimi historiami. Tacy, którym z powodu pochodzenia, wyznania, stylu życia, poglądów, koloru skóry, orientacji seksualnej czy przeszłości przyszło się zmierzyć ze stereotypami, ostracyzmem, wykluczeniem. Których los postawił w sytuacji, wydawałoby się, bez wyjścia. Jak sobie z tym poradziły? Co można wyciągnąć z takiej życiowej lekcji? To właśnie można „wyczytać" w czasie wizyty w ŻYWEJ BIBLIOTECE. Kto może zostać czytelnikiem? Każdy, kto 15 maja do nas przyjdzie, otrzyma Kartę Biblioteczną, wypożyczy wybraną Żywą Książkę i porozmawia z nią. Jak taką Żywą Książkę czytać? Wystarczy otwartość i szczera rozmowa, na którą przeznaczamy ok. 20 minut. Wszystkie pytania są dozwolone, oczywiście z zachowaniem zasad kultury osobistej i szacunku do drugiej osoby. Wypożyczenie Żywej Książki jest właśnie bezpośrednim, bardzo kameralnym spotkaniem z człowiekiem, wymianą doświadczeń, udzieleniem wsparcia. Wypożyczalnia otwarta będzie tylko przez jeden dzień – 15 maja w godz. 14-19 w pięknych przestrzeniach udostępnionych nam przez Uniwersytet Rzeszowski.

16 maja (poniedziałek)

godz. 9.30 – „Królestwa" (spektakl dla widzów 3+, 45 min), reż. Justyna Sobczyk - Teatr Lalek Guliwer, Warszawa w koprodukcji z Teatrem 21 (Teatr Maska, duża scena)

To przedstawienie absolutnie niezwykłe – uważne, pełne ciepła, uwzględniające potrzeby osób o różnej wrażliwości sensorycznej, w tym także osób w spektrum autyzmu. „Królestwa" z warszawskiego Teatru Guliwer powstały na podstawie historii wymyślonych i zilustrowanych przez Martę Stańczyk, twórczynię związaną z Teatrem 21, w którym aktorami są osoby z zespołem Downa i autyzmem. Na spektakl składa się kilka prostych opowiadań, w których nie ma metafor, drugiego dna ani opisanej psychologii postaci. Materiały te stały się dla twórców spektaklu inspiracją do spojrzenia na świat każdej istoty jak na osobne królestwo. Eustachia – królowa Wenus od dawna lubiła oglądać Ziemię i jej mieszkańców. Zachwycało ją, że żyje tu tyle istot i dla każdego jest miejsce. Teraz królowa przygląda się siostrom zakonnym, Bernadecie i Klementynie. Pewnego dnia zamykają one drzwi na klucz i wyruszają w pełną przygód podróż... Prościutka fabuła stała się pretekstem do uważnej obserwacji naszej planety, dostrzegania potrzeb i różnorodności jej mieszkańców.

godz. 11 – „Mój cień jest różowy" (spektakl dla widzów 7+, 60 min + 30 min rozmowa), reż. Bartosz Kurowski - Teatr Pinokio, Łódź (Teatr im. W. Siemaszkowej, duża scena). Spektakl oparty na pięknej, mądrej książeczce Scotta Stuarta, inspirowanej jego własną rodzinną historią. Poruszająca, choć nieoczywista historia o odwadze bycia sobą, a także o współodpowiedzialności i wsparciu bliskich, które potrafi skutecznie pokolorować największe i najstraszniejsze lęki.

godz. 16 – Efekt Pigmaliona – warsztaty dla nauczycieli, prowadzenie Natalia Koza – edukatorka Teatru Maska (Teatr Maska, scena Kacperek)

17 maja (wtorek)

godz. 9 i 10.30 – „Spaghetti" (spektakl dla widzów 3+, 50 min), reż. Søren Ovesen - Teatr Baj, Warszawa we współpracy z Theatergruppe Batida w Kopenhadze (Teatr Maska, duża scena)

Bracia August Wysoki i Beniamin Wysoki zapraszają do swojej kuchni – pokażą, jak przyrządzić idealne spaghetti. Bohaterowie mają sprawdzony przepis, duże garnki, wzajemną pomoc, ale… ktoś ich będzie rozpraszał. Na scenie będzie gwarno, wesoło, tanecznie i oczywiście muzycznie. Młodzi widzowie będą mieli okazję nie tylko poznać tajniki przyrządzania jednej z popularniejszych (i pyszniejszych!) potraw, ale także posłuchać muzyki granej na żywo przez aktorów oraz towarzyszyć ich wszystkim figlom. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to kultowe danie przygotowują prawdziwi teatralni mistrzowie, ta propozycja jest właśnie dla Was! Gwarantujemy, że będzie pysznie!

godz. 11.30 – „Wędrówka Nabu" (spektakl dla widzów 7+, dzieci i młodzieży, 60 min), reż. Przemysław Jaszczak - Teatr Lalek Arlekin, Łódź (Teatr im. W. Siemaszkowej, duża scena)

Nabu to mała dziewczynka, która mieszka w wiosce za morzem. Ma piękny, ciepły dom i kochającą rodzinę. Pewnego dnia, w niewyjaśnionych dla niej okolicznościach, wybucha pożar, który odbiera im bezpieczne schronienie. Nabu postanawia uciec z ogarniętej pożogą rodzinnej wioski, by odnaleźć miejsce, w którym nie palą się domy i gdzie wszyscy mogliby być wreszcie bezpieczni. Historia Nabu pokazuje, jak ciężko jest uciec przed strachem i bólem. I jak wiele trzeba wycierpieć, by osiągnąć cel wędrówki. Książka Jarosława Mikołajewskiego, na podstawie której powstaje spektakl, to niezwykła, poetycka opowieść podejmująca temat kryzysu migracyjnego i nietolerancji. Adrianna Maliszewska za rolę Nabu na V Festiwalu Małych Prapremier w Wałbrzychu wyróżniona została dyplomem honorowym ZASP za kreację aktorską w dziedzinie animacji.

godz. 18 – pokaz etiud Małej Akademii Teatralnej przy Teatrze Maska (Teatr Maska, scena Kacperek)

Publiczność będzie mogła zobaczyć trzy etiudy w wykonaniu młodych adeptów:

1. „Teoria kosmicznego (nie)ładu" (grupa najstarsza) - etiuda powstała na podstawie tekstu podkarpackiego twórcy Rafała Paśki.

2. „Co robią uczucia?" (grupa średnia) – na podstawie książki Tiny Oziewicz „Co robią uczucia?"

3. „Bazyliszek" w wykonaniu zeszłorocznych uczestników Małej Akademii Teatralnej - na motywach „Bazyliszka" Wandy Chotomskiej i „Brzydkiego kaczątka" Hansa Christiana Andersena. Kim było owo legendarne mityczne stworzenie? Jako dzieci na pewno bardzo się go baliśmy, wszak jego spojrzenie zamieniało w kamień. Nigdy jednak nie zadaliśmy sobie pytania, czy był samotny. Młodzi adepci spróbują zgłębić tajemnice współczesnego Bazyliszka. Kim jest on dla nas i jakie lustro może odczynić zły urok.

18 maja (środa)

godz. 9 – Czytanie performatywne tekstu dla młodzieży + rozmowa z twórcami, reż. Daria Kopiec (Teatr Maska, duża scena)

godz. 18 – „Wykluczeńcy" (spektakl dla młodzieży 12+ i dorosłych, 70 min). Teatr lalek nie kojarzy Wam się ze spektaklami dla młodzieży i dorosłych? Wstydzicie się przyznać, że tęsknicie za dzieciństwem i chcecie czasem uciec od problemów? Zapraszamy młodzież i dorosłych do sali zabaw, pełnej śmiesznych i strasznych gier, które potrafią rozweselić, wzruszyć, ale też... wykluczyć. W tym projekcie warszawska grupa Analog Collective wzięła na warsztat temat „bycia innym niż wszyscy". Twórcy poprosili kilkadziesięcioro dzieci w wieku od 5 do 16 lat o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek wykluczony, skąd się bierze i jaki jest na niego sposób. Dzieci, korzystając ze swojej prostolinijnej wiedzy i nietuzinkowej fantazji, przeanalizowały obecny stan społeczny w sprawie wykluczenia i podały gotowy scenariusz na spektakl. Do jakich wniosków doszły? Dziecinnie prostych! Poznajcie postaci stworzone na podstawie rozmów z dziećmi przez twórców Analog Collective. Mistrzowie nieoczywistego, zaangażowanego społecznie teatru formy zmienią dużą scenę „Maski" w lalkowy freak show, w którym wygłup miesza się z przemocą, a dzieciństwo z dorosłością. Czym skończy się ta zabawa? Jeśli nie wierzycie, że teatr lalek może w atrakcyjnej formie powiedzieć coś ważnego o przemocy, najwyższa pora zmienić zdanie. „Wykluczeńcy" pomogą Wam w tym na pewno!

ok. godz. 19.15 – Zakończenie Festiwalu