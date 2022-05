To kolejna odsłona plebiscytu samorządowego „Wyborczej" Supermiasta i Superregiony 2022. Tym razem nasz plebiscyt poświęcony jest zieleni.

Podkarpacie ma takich miejsc mnóstwo, w Rzeszowie też jest ich coraz więcej. Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, jeszcze w kampanii prezydenckiej mocno stawiał na to, aby zazielenić miasto, i teraz sukcesywnie plany realizuje, m.in. poprzez tworzenie parków kieszonkowych. W ubiegłym roku wykonane zostały nowe parki kieszonkowe w rejonie ulic Króla Augusta oraz Sanockiej i Ustrzyckiej, gdzie posadzonych zostało setki drzew i krzewów. W tym roku w planach są parki kieszonkowe w rejonie ulic Starzyńskiego i Brydaka oraz przy al. Sikorskiego i ul. Kurpiowskiej, trwają prace przy tworzeniu takiego parku przy ul. bł. Karoliny.

Miasto kontynuuje także rewitalizację parków – w tym roku przygotowywany jest do niej prawie 3-hektarowy park przy ul. Wieniawskiego na os. Zalesie. Kilka tygodni temu poprosiliśmy czytelników o propozycje zielonych miejsc do wypoczynku, które Waszym zdaniem zasługują na wyróżnienie. Po przeczytaniu nadesłanych przez Was pomysłów oraz po redakcyjnej dyskusji wyłoniliśmy po dziewięć lokalizacji dla Rzeszowa i dla Podkarpacia. Warto przejrzeć wszystkie propozycje, bo oprócz tych oczywistych, dobrze znanych, być może traficie na nowe, nieznane miejsca – do odkrycia i do zakochania się w nich.

Supermiasta i superregiony. Zagłosuj na ulubioną zieloną przestrzeń

Na jakich terenach zielonych najchętniej wypoczywacie? Wybieracie miejskie tereny czy te poza miastem? Za co je cenicie? Jak je odkryliście? Jak spędzacie tam wolny czas?

Rozpoczynamy głosowanie w plebiscycie „Supermiasta i Superregiony 2022. Moja ulubiona zielona przestrzeń". Wybierzcie swoje ulubione zielone przestrzenie.

Głosowanie potrwa do 29 maja.

Ogłoszenie wyników – 3 czerwca.

Głosuj teraz!

Rzeszów

1. Kopiec Konfederatów Barskich

PATRYK OGORZAŁEK

Kopiec i okolice znane są nielicznym mieszkańcom Rzeszowa, którzy przychodzą tu na spacery. Niektórych zniechęca brak dojścia do kopca, wysoka trawa i urwana w połowie ścieżka. Innych przyciąga właśnie ta dzika przyroda. I piękne widoki. Jest tu mnóstwo zieleni i malownicze wąwozy przy ul. Nadbrzeżnej.

2. Rezerwat „Lisia Góra"

Rezerwat przyrody Lisia Góra PATRYK OGORZAŁEK

To perła doliny Wisłoka. Starodrzew rezerwatu jest osobliwością przyrodniczą, którą tworzy wyspa lasu dębowego. Jest to jednocześnie największe skupisko dorodnych okazów dębu szypułkowego w województwie podkarpackim na tak niewielkiej powierzchni.

3. Staw wędkarski na os. Zwięczyca

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Dzikie łowisko otoczone drzewami i krzewami pozostaje jednym z niezagospodarowanych zielonych skarbów miasta. Oddalony od centrum Rzeszowa staw pozwala w spokoju i ciszy wypoczywać na łonie natury.

4. Lasek na osiedlu Słocina

Las na osiedlu Słocina w Rzeszowie Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Oddalony o zaledwie ok. 10 km od centrum Rzeszowa. Jest to teren pofałdowany, poprzecinany jarami o niewysokich, choć stromych brzegach.

5. Bulwary nad Wisłokiem

Majówka 2022. Pierwszy dzień długiego weekendu majowego nad Wisłokiem w Rzeszowie Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Przez rzeszowian lewy brzeg Wisłoka pozostaje najczęściej wybieranym miejscem na codzienne spacery. W letnie popołudnia przy scenie spotkamy fanów frisbee, kilka metrów dalej na szerokiej ścieżce pieszo-rowerowej rolkarzy, rowerzystów i spacerowiczów, którzy cieszą się widokiem zieleni i rzeki.

6. Ogród Miejski im. Solidarności

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Jest najstarszym z miejskich parków. W latach 2019-2020 przeszedł gruntowną rewitalizację, która przywróciła główne założenia poprzez odtworzenie układu kwaterowego wraz z różankami. Odtworzony został staw z fontanną i roślinami wodnymi otoczony zielenią.

7. Park Papieski

Park Papieski PATRYK OGORZAŁEK

Utworzony po wizycie św. Jana Pawła II w miejscu, w którym papież Polak odprawił mszę świętą. Kusi estetyką i sporą ilością miejsca do jazdy alejkami na rowerze czy rolkach. Ma swój klimat, który w głównej mierze buduje sztuczny strumyk w otoczeniu zaaranżowanej przestrzeni brzegów.

8. Park Sybiraków

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Jest jednym z większych kompleksów zieleni na terenie Rzeszowa. Jego powierzchnia nadaje się idealnie na miejsca koncertów miejskich i festiwali. Ta otwarta przestrzeń to także idealny pretekst do organizowania rodzinnych pikników i spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.

9. Park Zdrowia na osiedlu Kmity

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Jest plac zabaw dla dzieci, plenerowa siłownia, a także górka do zimowych szaleństw i psi plac zabaw.

Podkarpacie

1. Bór Głogowski

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Najlepiej zachowany i położony w niewielkiej odległości od Rzeszowa fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej. Na terenie boru można spotkać starodrzew w wieku od 90 do 120 lat. To lubiane przez rzeszowian miejsce na krótki wypad za miasto.

2. Jeziorka Duszatyńskie

EDWARD MARSZAŁEK

Jedna z osobliwości przyrodniczych Bieszczadów. Powstały w 1907 r., po wiosennych ulewach i roztopach, gdy doszło do oderwania zachodniego zbocza Chryszczatej. Pierwsze działania w celu ochrony tego unikatowego krajobrazu podjął hr. Potocki. Obecnie teren o powierzchni 2,2 ha objęty jest ochroną – w 1957 r. utworzono tu rezerwat przyrody „Zwiezło". W jego obrębie zachowały się dwa urokliwe jeziorka.

3. Arboretum w Bolestraszycach

Bolestraszyce Fot. Agata Kulczycka / Agencja Wyborcza.pl

Wspaniały park i ogród botaniczny w jednym. Jest miejscem niepowtarzalnym, pełnym niespodzianek i zagubionych dróżek oraz labiryntów. Ogród liczy 308 ha. Zebrano w nim liczne gatunki drzew, krzewów i krzewinek. Najpiękniejszy jest wiosną.

4. Ściana Olzy w Rudawce Rymanowskiej

Ściana Olzy w Rudawce Rymanowskiej Samorząd Województwa Podkarpackiego / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kamienna ściana wznosi się na ponad 30 m. U jej stóp płynie rzeka ze swoimi wodospadami. Szczyt urwiska jest porośnięty lasem. Na ścianie widać różnorodność procesów geologicznych, które odzwierciedla feeria barw od czekoladowych przez czerwień po żółte prześwity.

5. Jezioro Tarnobrzeskie

Jezioro Tarnobrzeskie (zdjęcie ilustracyjne) PATRYK OGORZAŁEK

455 hektarów lustra wody wraz z najdłuższą plażą w południowej Polsce. To drugi pod względem wielkości akwen na Podkarpaciu i czwarty najgłębszy wśród sztucznych zbiorników. Nazywany jest „cudem ekologii", gdyż powstał w wyniku wypełnienia wodą pokopalnianego wyrobiska.

6. Rezerwat Prządki

Podkarpackie. Rezerwat 'Prządki' Podkarpackie. Rezerwat 'Prządki' / WALDEK SOSNOWSKI / AGENCJA GAZET

Nazwa tego miejsca wywodzi się z legendy, która głosi, że to panny dworskie z pobliskiego zamku zostały zaklęte w skały za to, że przędły w święto. Na obszarze rezerwatu znajdują się cztery grupy skałek piaskowcowych. Kształty skałek to w większości wyniosłe maczugi przekraczające niekiedy 20 m wysokości.

7. Górskie trasy rowerowe w Czarnorzekach

Leśna trasa rowerowa w Czarnorzekach Urząd Gminy Korczyna

Na leśnych terenach w miejscowości Czarnorzeki przygotowane zostały atrakcyjne trasy rowerowe MTB (mountain bike).

8. Kąpielisko w Radawie

PATRYK OGORZAŁEK

Radawa to niewielka wioska w gminie Wiązownica, około 70 km od Rzeszowa. Mieszkańców ma niewielu, bo około 500, ale co roku w sezonie letnim przez wioskę przewijały się tysiące turystów. Właśnie za sprawą popularnego, zadbanego kąpieliska.

9. Wodospad „Przy Młynie" w Iwli

Wodospad 'Przy Młynie' w Iwli Samorząd Województwa Podkarpackiego / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Wodospad jest jedną z większych kaskad wodnych Beskidu Niskiego. Położony jest w dolinie, zwanej od czasów II wojny światowej „Doliną Śmierci".