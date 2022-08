Burmistrz zakazał korzystania z podręcznika do HiT, który ministerstwo dopuściło do użytku. "Biorę konsekwencje na siebie"

Ustrzyki Dolne. Fragmenty o dzieciach z in vitro nie do zaakceptowania przez Bartosza Romowicza

CZYTAJ TAKŻE: Ojciec dziecka urodzonego z in vitro chce pozwać ministra Czarnka

To właśnie te fragmenty nakłoniły Bartosza Romowicza do zakazania podręcznika Roszkowskiego w szkole, dla której gmina Ustrzyki Dolne jest organem prowadzącym. To Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Burmistrz w mediach społecznościowych zacytował z podręcznika cały fragment, który jest najbardziej kontrowersyjny:

Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju »produkcję«?

Zdaniem Bartosza Romowicza, który od ponad roku jest ojcem, „rodzicielstwo to coś najpiękniejszego, co może zdarzyć się w życiu człowieka".

REKLAMA

„Nie każdy ma jednak to szczęście, że udaje mu się być rodzicem w sposób naturalny. Niektórzy korzystają z dorobku nowoczesnej medycyny, stosując metodę in vitro, zaś inni z adopcji dziecka. Czy to oznacza, że dzieci w takich rodzinach są inne? Gorsze lub mniej kochane? Jestem przekonany, że nie" – napisał w mediach społecznościowych.

A zakaz korzystania z podręcznika prof. Roszkowskiego uzasadnia tak:

„Stoję na stanowisku, że szkoła ma przekazywać wiedzę i pokazywać wzorce zachowania. Szkoła ma rozwijać talenty dzieci, uczyć miłości do ojczyzny i szacunku do jej historii. Ale twierdzę też, że szkoła nie ma prawa wpływać na światopogląd uczniów, ukierunkowując go w konkretną stronę. Tym bardziej nie może tego robić w stronę poglądów aktualnie rządzącej w Polsce klasy politycznej".

REKLAMA

To właśnie dlatego podjął decyzję, którą przekazał w czwartek dyrekcji LO SMS w Ustrzykach Dolnych, zakazującą korzystania z podręcznika autorstwa prof. Roszkowskiego. „Nauczyciel prowadzący przedmiot będzie realizował podstawę programową z przygotowanych przez siebie indywidualnych materiałów, które szkoła będzie bezpłatnie przekazywała uczniom" – wyjaśnia i zapewnia, że decyzję podjął w pełni świadomie, „biorąc jej wszystkie konsekwencje na siebie".

Akcja "Oh (s)hit!". Nauczyciele wzywają do bojkotu podręcznika prof. Roszkowskiego

W mediach społecznościowych trwa akcja pod hasłem „Oh (s)hit!", w której nauczyciele zachęcają rodziców oraz innych nauczycieli do bojkotu „materiału propagandowego", jakim jest podręcznik do HiT prof. Wojciecha Roszkowskiego.

– Rodzicu! Nie musisz kupować „podręcznika" prof. Wojciecha Roszkowskiego do historii i teraźniejszości. Wzywamy do bojkotu – apelują nauczyciele i aktywiści związani z ruchem Protest z Wykrzyknikiem oraz inicjatywą Wolna Szkoła.

Bartosz Romowicz przeciwko lekcjom religii

Bartosz Romowicz, związany z Ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni, jest znany z głośnych akcji. Na początku swojej drugiej kadencji zaapelował do biskupa przemyskiego, by ten zmniejszył wymiar lekcji religii w szkołach o połowę. Tłumaczył to problemami finansowymi samorządów, które muszą za nie płacić. Wywołało to wielką publiczną dyskusję, ale Romowicz nic nie ugrał.

Przed wyborami kopertowymi nie zgodził się udostępnić Poczcie Polskiej danych wyborców ze swojego terenu.

REKLAMA

A ostatnio sam sfinansował kampanię billboardową, w której krytykował podział środków rządowych między samorządy.

Na terenie gminy rozwiesił 22 billboardy z taką treścią:

Drodzy Członkowie i Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z gminy Ustrzyki Dolne. Nie jest Wam przykro? Wasza partia źle potraktowała Waszą gminę w programie Polski Ład.