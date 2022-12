Sklep Małgorzatka do likwidacji. Słodycze były tu sprzedawane jeszcze przed wojną. "Polskiego ładu" i horrendalnych opłat nie przetrwał

Rzeszowianie zszokowani decyzją o likwidacji sklepu ze słodyczami Małgorzatka

Informacja wywieszona na witrynie sklepu, mieszczącego się przy głównym rzeszowskim deptaku, natychmiast rozniosła się w sieci. Lokalne portale i profile udostępniają zdjęcie zapowiadające zamknięcie sklepy.

Na oficjalnym miejskim fanpage'u Stolica Innowacji - zdjęcie zapowiadające likwidację, którą internauci komentowali:

"Moje największe dziecięce marzenie… żeby coś mi mama kupiła, żeby kolejka nie była zbyt długa i w ogóle żeby coś jeszcze dla nas do kupienia zostało. Zapach… czekolado-piernikowy… Wielka szkoda".

"Boże... Mój sklep z dzieciństwa... Przetrwał tyle lat".

"O nie i gdzie ja kupię tak pięknie zapakowane słodycze na każdą okazję i spotkam tak miła obsługę".

"Ten sklep to wspomnienie mojego dzieciństwa. A zapach jaki się tam roztaczał, nie do pomylenia z żadnym innym".

"Nie wierzę. Kultowy sklep, istnieje od kilkudziesięciu lat w tym samym miejscu. Wielki reset zbiera plony".

Ale w sklepie już w czwartek było bardzo emocjonalnie. - To było czyste szaleństwo! Przyszło mnóstwo ludzi, o wiele więcej niż 6 grudnia, w Mikołaja. Było wiele komentarzy dla nas bardzo pozytywnych, uczuciowych i wspomnień. Klienci przychodzili i mówili: Jak to? To niemożliwe. Moja mama kupowała mi tu cukierki, jak byłam dzieckiem. Stałam tu z nosem przy szybie. Żałują, że nie będzie sklepu i pytali co mogą zrobić, by zaprotestować przeciwko tej decyzji - opowiada pani Małgorzata.

Sklep ze słodyczami przy ul. 3 Maja w Rzeszowie. Był przed wojną, w czasach PRL-u, "Polskiego ładu" nie przetrwał

Sklep ze słodyczami w tym miejscu działał jeszcze przed wojną. Pani Małgorzata prowadziła swój od 1990 roku, przez 32 lata. Wcześniej był tu sklep Społem, także ze słodyczami.

- Założyłam go w czasach przełomu, kiedy wszystko wokół się zmieniało: i polityka, i sytuacja gospodarcza. Pracowałam na etacie i postanowiłam coś zrobić dla siebie. Zmienić coś w swoim życiu. To była dobra decyzja, nie żałuję jej. Plusem była przede wszystkim wolność w podejmowaniu decyzji i wolność wyboru - mówi Małgorzata Jaworska.

Ale były też minusy. - Takie, jak zawsze przy własnej działalności: duże ryzyko, duża odpowiedzialność, dużo problemów i podejmowania trudnych decyzji wiążących się z finansami - wylicza Małgorzata Jaworska.

Jak zmieniały się gusta rzeszowian co do słodyczy?

- Kiedy zaczynaliśmy, popularne były czekoladki: malaga, tiki taki i kasztanki, i do dziś tak zostało. Ale niektóre słodycze znikały, a klienci o nie stale pytają. To np. wafelki w czekoladzie - Kreolki, cukierki orzechowe w szkliwie i czekoladzie, czy Buławka. Smaki się nie zmieniły, ale teraz klienci częściej pytają i kupują gorzkie czekolady - 90, 100 proc. Pytają często też o bombonierki z czekoladkami w gorzkiej czekoladzie. Są pod tym względem bardziej świadomi, że to zdrowsze - mówi pani Małgorzata.

Wspomina też stałych klientów, którzy do sklepu przychodzili przez lata. - Jest pan, który przychodzi i gdy tylko pojawia się w drzwiach, to już wiemy: dwie wiśnie w czekoladzie. Jest pani, która zawsze przychodzi po bombonierkę Vódka z Pandy. Mamy też stałą klientkę, która przychodzi po imbir w czekoladzie na wagę - wylicza właścicielka Małgorzatki.

Wielu z tych najdłużej wiernych sklepowi już nie ma. - To ci, którzy w 90. latach mieli po 50-60 lat. Ale od jakieś czasu ich już nie ma. Obserwowaliśmy, jak pogarszało się ich zdrowie i kondycja. To byli klienci, którzy przychodzili do nas przez ponad 20 lat. Wielu z nich odeszło w czasie covidu - mówi Małgorzata Jaworska.

Zamykane firmy w Rzeszowie: Kwiaciarnia, burgerownia, kebab

Sklep Małgorzatka to kolejne w Rzeszowie miejsce, które właśnie przestaje istnieć. Niedawno pisaliśmy o kwiaciarni Róża, która działała w Rzeszowie ponad pół wieku i z powodu wysokich kosztów musiała zostać zamknięta.

Wcześniej pisaliśmy o miejscach związanych z gastronomią: burgerowni Burger Store i kebabie, które zostały zamknięte.