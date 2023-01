Co wiesz o herbie miasta? Już za tydzień Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie, w którym można wygrać nawet 3 tys. zł

Nie ma co tracić czasu na wyszukiwanie poprawnych odpowiedzi w internecie, bo taka strategia może się nie sprawdzić. Oprócz poprawnych odpowiedzi liczy się także czas rozwiązania testu. Wygrywa ten, kto poda najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie.

Ważna informacja dla tych, którzy już brali udział w poprzednich edycjach testu. Zgodnie z zapisem regulaminu, w tym roku w Wielkim Teście Wiedzy o Rzeszowie nie mogą wziąć udziału laureaci z ubiegłych lat. To otwiera drogę do wygranej wszystkim tym, którzy po raz pierwszy w nim wystartują i tym, którym w ubiegłych edycjach zabrakło niewiele do zostania laureatem.

Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie. Główna nagroda to 3 tys. zł

O co toczy się gra? Do podziału między laureatów trzech pierwszych miejsc mamy 6 tys. zł. Pierwsza nagroda wynosi 3 tys. zł, druga 2 tys. zł, a trzecia - 1 tys. zł. Są też nagrody rzeczowe, ufundowane przez partnera Wielkiego Testu Wiedzy o Rzeszowie - firmę BSH - Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Jakie to nagrody? Na razie to niespodzianka, którą poznacie 29 stycznia podczas finału WOŚP, na rzeszowskim Rynku. To tam odbędzie się wręczenie nagród laureatom.

A jeśli chcecie wykorzystać ten tydzień, który pozostał do Wielkiego Testu Wiedzy o Rzeszowie do nadrobienia wiedzy o mieście, zajrzyjcie na fanpage Rzeszowskich Piwnic. Jest tam sporo informacji o historii Rzeszowa. Jak choćby te na temat herbu miasta. W przyszłą środę mogą się okazać bardzo przydatne.

Wśród 60 pytań testu dwa będą poświęcone naszemu partnerowi firmie BSH - Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Aby lepiej przygotować się do testu, zajrzyjcie na fanpage BSH na Facebooku, znajdziecie tam dużo ciekawostek na temat tej firmy, której historia jest spleciona z historią miasta.

Organizatorem Wielkiego Testu Wiedzy o Rzeszowie jest „Gazeta Wyborcza", a partnerami Rzeszów stolica innowacji oraz firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

