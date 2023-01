Filharmonia Podkarpacka. Gary Guthman, trębacz z USA, z własnym koncertem już w piątek

Koncertował jako solista w ponad 300 salach filharmonicznych Kanady i Stanów Zjednoczonych, prezentując swoje projekty „Tribute to Harry James" oraz „Trumpet Greats", zawierające jego własne kompozycje i aranżacje orkiestrowe. W latach 2002-2004 występował jako solista i dyrygent w wielokroć nagradzanym spektaklu (w stylu broadwayowskim) zatytułowanym "Forever Swing", który był prezentowany m.in. w Chicago Theatre w Chicago, Place des Arts w Montrealu, Aladdin Theatre for the Performing Arts w Las Vegas, Warner Theatre w Waszyngtonie, Elgin and Winter Garden Theatre Centre w Toronto i Los Angeles Theatre w Los Angeles. Z projektem „Tribute to Harry James" został w 2004 roku zaproszony do Carnegie Hall przez słynnego dyrygenta i twórcę The New York Pops Skitcha Hendersona. Od czasu przyjazdu do Europy w 2007 roku z powodzeniem występował wielokrotnie na festiwalach jazzowych oraz w filharmoniach ze swoimi autorskimi projektami.

Jednym z najbardziej ambitnych projektów artystycznych Guthmana jest cykl 21 utworów skomponowanych dla potrzeb trzygodzinnego musicalu zatytułowanego "List z Warszawy", do którego stworzył zarówno muzykę, jak i teksty piosenek. Spektakl miał premierę na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej w listopadzie 2019 roku, a w 2020 roku został nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii „Wydarzenie roku". Jesienią 2021 odbyła się premiera jego suity kameralnej "The Traveler", skomponowanej w ramach stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

W Rzeszowie zaprezentuje własne utwory, które wykona z orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej oraz z harfistką Małgorzatą Zalewską.

Dyrygować będzie doskonale znany rzeszowskiej publiczności Mirosław Jacek Błaszczyk.

Program:

W. A. Mozart – Uwertura do opery "Wesele Figara"

G. Guthman – Concerto Romantico na harfę i orkiestrę

Koncert na trąbkę i orkiestrę

Margarita na trąbkę, harfę i orkiestrę

Bilety: 40 zł/(ulgowy): 30 zł