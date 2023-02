Ostatnia szansa na łyżwy w Rzeszowie. Lodowisko wciąż działa

To już ostatnia szansa na jazdę na łyżwach w tym sezonie na lodowisku w parku Sybiraków.

To ostatni moment na pojeżdżenie na łyżwach, zima powoli odchodzi, ale lodowisko w parku Sybiraków na Baranówce w Rzeszowie nadal działa. Jak długo? - Wszystko zależy od pogody. Jak na razie tafla lodowiska trzyma się bardzo dobrze, panują idealne warunki do jazdy na łyżwach - odpowiadają organizatorzy lodowiska. Lodowisko zostanie zamknięte, gdy temperatura otoczenia przekroczy +10 st. C, będą duże opady śniegu, deszczu lub silny wiatr.

Póki co 700 m kw. lodowej tafli przy ul. Broniewskiego jest otwartych codziennie od godz. 10 do 21. Uczniowie rzeszowskich szkół mają wstęp wolny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12.