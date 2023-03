Franio zebrał ponad 9 mln zł na terapię genową! "Niemożliwe nie istnieje"

Do akcji włączyła się niezliczona liczba darczyńców i wolontariuszy. Wszyscy mieli jeden wspólny cel - jak najszybsze zebranie tej niewyobrażalnej kwoty.

Chory na SMA Franio potrzebuje najdroższego leku świata. Fot. siepomaga.pl

Zbiórka na leczenie Frania. Zdarzył się cud

9 marca wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. "Przed chwilą na zbiórce Franka wydarzył się CUD. TeamLeona wraz z mamą Martą Kokocińską i Leosiem postanowili przekazać naszemu aniołkowi 2 miliony złotych" – przekazali bliscy chłopca na profilu "Franek rekinek mały SMA pokonamy".

22 lutego 2023 r. Leon przyjął terapię genową. Dzięki jego zbiórce coraz bardziej realne jest też leczenie Frania.

"Kochani, nie wiemy, jak mamy dziękować. Dziękujemy, że dostrzegliście naszego synka i to właśnie Frankowi postanowiliście pomóc. Dzięki Wam na naszej zbiórce do zebrania zostało już tylko 600 tys. Do końca świata i jeden dzień dłużej – będziemy opowiadać Franiowi, jak cudowne serca postanowiły mu pomóc" – pisali wzruszeni rodzice.

REKLAMA

Zaapelowali o wsparcie na ostatnim odcinku tego maratonu.

Franio Karaś. Fot. Siepomaga.pl

Wygraliśmy tę walkę!

W niedzielę brakowało już zaledwie 80 tys. zł. Rodzice mogli się już cieszyć, bo finał akcji mógł być tylko jeden.

– Dziękuję, że byliście z nami do końca. Pakujemy walizki i lecimy na Lublin. Dokumenty już zostały wysłane. Czekamy, aż będziemy mogli pojechać na pierwsze badania i podanie najdroższego leku świata. Nastanie ten szczęśliwy dzień, na który czekaliśmy siedem miesięcy – mówił podczas live'a Maciej Karaś, tata chłopca.

REKLAMA

Po niecałych siedmiu miesiącach walki zbiórka na pomoc Frania zakończyła się sukcesem.

– Wygraliśmy tę walkę! – cieszyli się rodzice.

– Mam screen, kiedy było niecałe 200 tys. zł, i naprawdę nie wierzę w to, co się dzieje. To moc ludzi. 10 mln zł to bardzo dużo pieniędzy. To wasza ciężka praca – nie ma wątpliwości Maciej Karaś.

Podziękowali wolontariuszom, którzy chodzili z puszkami i zbierali datki, organizowali licytacje na rzecz Franka, i każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do zebrania tej ogromnej kwoty na leczenie dwulatka.

REKLAMA

– Wszystkim jesteśmy tak samo wdzięczni, bo każdy dołożył swoją cegiełkę, żeby ten chłopiec mógł chodzić – podkreślała mama Frania. – Dziękuję, że jesteście z nami do końca – dodał tata dziecka.

Po siedmiu miesiącach zbiórka Frania zamknięta

W poniedziałek tuż przed godziną 11 na zbiórce Frania została zebrana kwota 9 593 865 zł.

Datki przekazało ponad 110 tysięcy darczyńców.

"Wszyscy czekaliśmy na ten dzień, w którym przed Frankiem otworzą się nowe drzwi do przyszłości. Nie zrobilibyśmy tego bez Was!! Słowo dziękuję to za mało, wiemy. Uratowaliście nasze dziecko, naszego synka. Do końca życia będziemy dziękować i okazywać swoją wdzięczność. Niemożliwe NIE ISTNIEJE i Wy pokazywaliście to przez te wszystkie miesiące" – napisali na Facebooku rodzice Frania.

Dzisiaj o godzinie 18 zapraszają na rynek w Przemyślu. "Będziemy świętować zakończenie zbiórki" – zapowiadają.