Powstał fanpage w obronie słynnego pomnika w Rzeszowie. "Wyburzenie go podzieli społeczność miasta"

- To strona zrzeszająca ludzi, którzy uważają pomnik Walk Rewolucyjnych za wieloznaczny symbol Rzeszowa - wyjaśnia jej założyciel Dawid Domański, który jest także przedstawicielem Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej w województwie podkarpackim. To stowarzyszenie, które porównało zamiar burzenia pomnika Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie do sytuacji, w której we Francji dochodzi do władzy ugrupowanie, które uznaje wieżę Eiffla za symbol wrogiej ideologii i podejmuje decyzję o jej usunięciu. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Teraz Dawid Domański mówi: - Wyburzcie coś innego, jeśli musicie. Wyburzenie pomnika Walk Rewolucyjnych nie przywróci nikomu życia i nie przepisze historii. Jesteśmy przeważnie młodsi niż wy i mamy więcej skojarzeń z pomnikiem niż to, które wy macie domyślnie. Wyburzenie pomnika podzieli społeczność Rzeszowa i będzie szkodą dla jego właścicieli oraz wszystkich popierających go środowisk.

Pomnik Walk Rewolucyjnych. Komu się kojarzy z komunizmem?

Pomnik Czynu Rewolucyjnego... Dzięki wieloznaczności symbolu, ma już inne życie i to od wielu lat! W samym PRL stał przez lat kilkanaście, a w wolnej Polsce stoi już przeszło dwa razy dłużej. I z komuną kojarzy się jedynie garstce ludzi - przekonują przeciwnicy jego wyburzenia. Rzeszów, 29 marca 2023 r Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Przypomina, że pomnik jest rozpoznawalny jako symbol Rzeszowa od wielu lat, i przekonuje, że już dawno przestał się powszechnie kojarzyć z komunizmem.

"Powstał w 1974 roku, a więc za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, aczkolwiek nie w czasach największego komunistycznego terroru, lecz dwie dekady później. Zbudowali go komuniści i opatrzyli go stosownym wątkiem ideologicznym, na podobieństwo każdej totalitarnej lub autorytarnej organizacji, niekoniecznie »trzymającej władzę«. Nikt tego nie neguje. A jednak pomnik, dzięki wieloznaczności symbolu, ma już inne życie i to od wielu lat! W samym PRL stał przez lat kilkanaście, a w wolnej Polsce stoi już przeszło dwa razy dłużej. I z »komuną« kojarzy się jedynie garstce ludzi. Tymczasem chcą oni swój głos uczynić jedynie słusznym i ukazać go jako głos ogółu rzeszowian, a innym wręcz odmawiają głosu w dyskusji, twierdząc, że »nie wiedzą, co on symbolizuje«. Otóż: wiele rzeczy. Z samą »komuną« kojarzy się jedynie garstce ludzi" - uważa Dawid Domański.

Jego zdaniem zdecydowanej większości pomnik kojarzy się przede wszystkim z Rzeszowem i jest jego znakiem rozpoznawczym.

"Jest obecny w przestrzeni miejskiej nie tylko jako bryła, ale w wielu logach firm, miniaturkach i pamiątkach. Wielu z nas ma ten pomnik wpleciony w opowieść z dzieciństwa, wczesnej młodości, w opowieści znajomych z miasta i regionu, a także tych z dalszych miejsc Polski i zagranicy, którym zdążyliśmy go pokazać. Tak naprawdę skojarzenie z komuną jest ostatnim na długiej liście" - przekonuje Dawid Domański.